البنتاغون: كورونا طبيعي المنشأ على الأرجح

أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن معلوماته الاستخباراتية تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، نشأ بظروف طبيعية على الأرجح، لافتا إلى تعذر تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد.

وقال رئيس الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إن الكثير من "أجهزة وعناصر المخابرات اهتمت بهذا الأمر، وحاولت التأكد إذا كان الفيروس تم تخليقه مختبريا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول العسكري الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك من مقر البنتاغون، مع وزير الدفاع، مارك أسبر.

وأضاف رئيس الأركان قائلا "هناك شائعات ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات... ولدينا معلومات استخباراتية كثيرة للنظر فيها".

وتابع قائلا "حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى استنتاج، لكن الأدلة تشير إلى أنه طبيعي... وعموما لا يمكننا الجزم حتى الآن".

وتروج تقارير إعلامية منذ فبراير/شباط الماضي، مزاعم أن فيروس كورونا تم تخليقه في معهد "ووهان" لعلم الفيروسات في الصين، الأمر الذي نفاه المعهد بشدة.

وحتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء، أصاب الفيروس ما يقرب من مليوني شخص حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 126 ألفا ، فيما تعافى منه أكثر من 478 ألف شخص.

وتصدرت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا وفرنسا قائمة الوفيات بالفيروس القاتل حول العالم.