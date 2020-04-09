باكستان تسقط طائرة تجسس هندية في كشمير

أعلن الجيش الباكستاني، إسقاط طائرة هندية دون طيار، اخترقت المجال الجوي للبلاد في منطقة كشمير.

وأفاد الجيش الباكستاني في بيان، اليوم الخميس، بأن الطائرة الهندية تستخدَم للمراقبة، وحلقت على ارتفاع 600 متر في منطقة سانك، الخاضعة للسيطرة الباكستانية.

وأضاف البيان أن الجيش أسقط الطائرة لانتهاكها اتفاقية 2003، لوقف إطلاق النار بين البلدين.

بدورها، قالت وسائل إعلام باكستانية، إن الطائرة الهندية التقطت صورا جوية لنقاط عسكرية باكستانية، لتعطي إشارات تنفيذ هجمات بقذائف هاون.

وفي آذار/مارس 2019، أسقطت باكستان طائرة هندية دون طيار كانت تستخدَم في أنشطة تجسس.