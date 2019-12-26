عمران خان: الجيش الباكستاني مستعد لمواجهة أي تحركات هندية في كشمير

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، إن جيش بلاده مستعد لمواجهة أي تحركات هندية في أزاد كشمير.

وأضاف عمران خان في تصريحات نقلتها قناة (جيو نيوز) المحلية: ”أقول لكم، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيستخدم المظاهرات في الهند ليفعل شيئا ما في أزاد كشمير“.

وتابع: ”أبلغت قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا حول هذا الأمر، وقال لي: إن الجيش الباكستاني مستعد للهند“.

وأردف: ”مودي يرتكب مذبحة بحق آلاف المسلمين في ولاية غوجارات الهندية، وهو مسؤول أيضا عن إصابة آلاف الكشميريين في وادي كشمير المحتل“.

وقال عمران خان: ”أريدكم أن تستمعوا إلى تنبؤاتي.. سيقف شعب الهند ضد مودي. ليس فقط المسلمون بل الهندوس والسيخ والمسيحيون.. إنهم يعلمون أن ما توشك الهند على فعله هو الذي فعله الزعيم النازي أدولف هتلر قبل 60-70 سنة ضد اليهود“.

وفي وقت سابق الخميس، قال مسؤولون من نيودلهي وإسلام أباد إن تبادلا لإطلاق النار بين جيشي الدولتين وقع في منطقة حدودية بإقليم كشمير المتنازع عليه؛ مما أسفر عن مقتل جنديين باكستانيين وآخر هندي.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين الهند وباكستان، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.

وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم ”آزاد كشمير“، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم ”جامو وكشمير“.