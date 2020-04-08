ارتفاع عدد إصابات كورونا بين أعضاء البرلمان الإيراني

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الثلاثاء، عن ثلاثة إصابات بفيروس كورونا لنواب عن محافظة أصفهان وسط البلاد، وبذلك تترفع عدد الإصابات بين البرلمانيين الإيرانيين، وفق لتقارير صحافية.

وذكرت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ المقربة من رئيس البرلمان علي لاريجاني (المصاب بالفيروس)، إن ”النواب الثلاثة عن محافظة اصفهان، أحمد سالك، وحيدر علي عابدي، وأبو الفضل أبو ترابي، أكدت الفحوصات الطبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد“.

وأضافت الوكالة إن تسجيل الإصابات للنواب ”سالك وعابدي وأبو ترابي“ جاءت عقب جلسة عقدها البرلمان صباح يوم الثلاثاء لمناقشة عدد من المشاريع.

وكان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني ”أكبر رنجبر زاده“، أكد إصابة 11 نائباً بفيروس كورونا عقب إجراء الفحوصات الطبية، بينما قالت عضو الهيئة ”أسد الله عباسي“، إن عدد المصابين بكورونا بلغ 20 نائباً.

من جهته، قال النائب حيدر علي عابدي عن محافظة اصفهان، إن ”الشيء المهم هو أنني اتبعت جميع البروتوكولات اللازمة واستخدمت الأقنعة والقفازات، وقمت بغسل يدي بانتظام وتطهير جميع الأسطح، ولكن لسوء الحظ، أصبت بهذا الفيروس المعدي للغاية وليست جميع طرق نقل هذا المرض معروفة بعد“.

وعن عدد المصابين بفيروس كورونا بين البرلمانيين، قال ”ليس لدي إحصائيات دقيقة، لكن جميع الممثلين الذين لم يكونوا مصابين بكورونا كانوا حاضرين في جلسة البرلمان صباح الثلاثاء، وكان معظم الغائبين مصابين“.

ولم تكشف وكالة أنباء ”خانه ملت“ التابعة للبرلمان الإيراني عن عدد الأعضاء الحاضرين في جلسة الثلاثاء، وعادة ما تكشف الوكالة عن عدد الحاضرين والغائبين في الجلسات البرلمانية.