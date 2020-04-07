حفيد رابين يتمنى إصابة نتنياهو بكورونا.. والليكود: محرض

تمنى جوناثان بن آرتسي حفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، إصابة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بكورونا، وهو ما عده حزب الليكود ”تحريضا“.

ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في حسابه على تويتر :“خضعت اليوم لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية. سأنهي غدا فترة تواجدي في الحجر الصحي بعد مرور 14 يوما كما هو مطلوب“.

وكتب حفيد رابين على حسابه بتويتر :“إن كان نتنياهو كذب على الشعب الإسرائيلي وناور قائلا علينا تشكيل حكومة وحدة للطوارئ من أجل مواجهة كورونا، بينما كان ينوي الذهاب لانتخابات، فهو يستحق الإصابة بكورونا، وأن ينهي حياته في السجن مريضاً“.

من جانبه، علق حزب الليكود برئاسة نتنياهو بالقول: ”هذا تحريض على وفاة رئيس الوزراء“، وفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“.

وأضاف الليكود: ”حتى عندما ينقذ رئيس الوزراء حياة مواطني إسرائيل، ليس هناك حد للكراهية. هل تعتقدون أن أحدا سيفتح ضده (بن آرتسي) تحقيقاً؟“.

ولاحقاً، نشر حفيد رابين تغريدة أخرى توضح مقصده دون أن يعتذر قائلا: ”اسمحوا لي بالتوضيح: من يستخدم مرضى وباء مثل كورونا لأغراض سياسية، يستحق كورونا“.

وبعد مناشدة مغردين، حذف ”بن آرتسي“ تغريدته الأولى وقال معتذرا: ”لا أتمنى أن يصاب أحد بكورونا حتى لو كان نتنياهو. أعتذر عن ذلك“.

وانتقد جوناثان بن آرتسي تعثر المفاوضات بين نتنياهو وتحالف ”أزرق أبيض“ بقيادة بيني غانتس.

ومساء الاثنين، تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الليكود و“أزرق أبيض“.

ويحمل الكثيرون حزب نتنياهو مسؤولية تعثر المفاوضات في ظل تراجعه عن تفاهمات سابقة بشأن لجنة برلمانية معنية بتعيين القضاة ومطالبته بإعادة التفاوض حول طريقة عملها.