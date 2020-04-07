نتنياهو يعلن نتيجة فحصه من فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن نتيجة فحصه من فيروس كورونا جاءت سلبية.

وقال نتنياهو، في بيان: ”خضعت اليوم لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية، سأنهي غدا فترة تواجدي في الحجر الصحي بعد مرور 14 يوما كما هو مطلوب“.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت أن نتنياهو وطاقمه سيخضعون للحجر الصحي، بعد التأكد من إصابة مستشارته لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش بالفيروس.

ويعود نتنياهو لمواصلة أعماله في إجراء مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بالشراكة مع زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، عقب تقارير إسرائيلية عن تعثر المباحثات بين الجانبين.