تشاد تعلن تطهير أراضيها من تنظيم بوكو حرام

أعلنت الحكومة التشادية، الثلاثاء، تطهير البلاد من جميع عناصر تنظيم بوكو حرام المسلح.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة عمر يايا حسين في تصريحات لوسائل إعلام أجنبية حول عملية ”غضب بوما“ التي أطلقها الجيش التشادي، الأسبوع الماضي ضد التنظيم.
وقال حسين: ”لم يبق عنصر واحد من بوكو حرام في أراضي تشاد“، مؤكدا أنهم سينشرون قريبا تفاصيل نتائج العملية.
وكانت تشاد أطلقت عملية ”غضب بوما“ في الـ 31 من آذار/ مارس الماضي، ردا على مقتل 98 جنديا تشاديا في الشهر ذاته جراء هجوم شنته عناصر ”بوكو حرام“ في مدينة ”بوما“ بولاية بحيرة تشاد.