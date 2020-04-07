تشاد تعلن تطهير أراضيها من تنظيم بوكو حرام

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أعلنت الحكومة التشادية، الثلاثاء، تطهير البلاد من جميع عناصر تنظيم بوكو حرام المسلح. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة عمر يايا حسين في تصريحات لوسائل إعلام أجنبية حول عملية ”غضب بوما“ التي أطلقها الجيش التشادي، الأسبوع الماضي ضد التنظيم. وقال حسين: ”لم يبق عنصر واحد من بوكو حرام في أراضي تشاد“، مؤكدا أنهم سينشرون…