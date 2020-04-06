الرئيس الإيراني يستغيث بفرنسا لمواجهة كورونا

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعدة ودعما لبلاده؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني في اتصال هاتفي مع ماكرون: ”لا يمكن اجتياز هذه الظروف الحساسة دون الاستعانة بتجارب بعضنا البعض“، معتبرا العقوبات الأمريكية ضد إيران انتهاكا لقرارات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف بحسب موقعه الإلكتروني: ”نتوقع من أصدقائنا أن يضغطوا على الإدارة الأمريكية لرفع عقوباتها الظالمة المفروضة على إيران“.

وبشأن بدء عمل الآلية المالية الأوروبية مع إيران للتبادل التجاري حيز التنفيذ، وتلقي طهران إمدادات طبية الأسبوع الماضي، اعتبر روحاني الآلية المالية ”إينستكس“ خطوة إيجابية، لكنها ”غير كافية“.

وبشأن أوضاع المنطقة والتهديدات المتواصلة بين طهران وواشنطن، قال روحاني: إن ”إيران ترفض أي تصعيد في المنطقة“.

وتواجه حكومة روحاني عجزا ماليا في ظل العقوبات وتفشي فيروس كورونا، مع عدم قدرة البرلمان على مناقشة مشروع الموازنة العامة للبلاد التي قدمها مطلع ديسمبر الماضي.

وسجلت إيران حتى اليوم وفاة 3739 وإصابة 60 ألفا و500؛ جراء تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.