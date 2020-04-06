خامنئي يوافق على منح حكومة روحاني مليار يورو لمكافحة كورونا

كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الإثنين، عن موافقة المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي على منح حكومة حسن روحاني مليار يورو من رصيد صندوق التنمية الوطنية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة أنباء ”إيسنا“ المحلية، أن روحاني أعلن عن موافقة خامنئي على طلب كان قد تقدمت به حكومته في خضم مواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا في إيران.

وأشار روحاني إلى أن الأموال ”ستعمل على تلبية حاجات وزارة الصحة التي تتولى تأمين الإمكانات التي تسهم في مكافحة كورونا“، حيث أصدر خامنئي قرارا بمنح الحكومة مبلغ مليار يورو من حساب صندوق التنمية الوطنية.

وتشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد، إذ تتصدر إيران دول الشرق الأوسط في معدل الإصابات والوفيات بالفيروس، التي تجاوزت حاجز 60 ألف إصابة وأكثر من 3700 وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين.