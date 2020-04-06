تضارب في إيران حول اعتقالات مرتبطة بإسقاط الطائرة الأوكرانية

أكد القضاء العسكري في إيران أن قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران لديها أكثر من شخص قيد الاعتقال في خضم التحقيق في الحادثة، وذلك بعدما صرح نائب برلماني أن إيران لم تعتقل أي شخص في قضية الطائرة الأوكرانية.

وكان عضو اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، قال في تصريحات أمس الأحد، إن السلطات في بلاده لم تعتقل أي شخص متهم في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي جرى إسقاطها بصاروخين للحرس الثوري قرب طهران في أوائل يناير الماضي.

من جهتها نفى القضاء العسكري للقوات المسلحة الإيرانية تصريحات عضو اللجنة القضائية في البرلمان حسن نوروزي، حيث أكد أن على عكس تصريحات هذا النائب فإن قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية لديها أكثر من معتقل على ذمة التحقيق.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية، يوم الاثنين عن مصدر مطلع في القضاء العسكري الإيراني، أن ”تصريحات النائب البرلماني غير صحيحة، لافتا إلى اعتقال السلطات الإيرانية أكثر من شخص على خلفية حادثة الطائرة الأوكرانية وشكلت لهم ملفا قضائيا للتحقيق“.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية قد تحطمت عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، في أوائل يناير الماضي، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، حيث أعلن الحرس الثوري لاحقا مسؤوليته عن استهداف الطائرة بصواريخ ظنا أنها هدف معاد في الأجواء.