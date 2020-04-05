نائب إيراني: لم نعتقل أي شخص بتهمة إسقاط الطائرة الأوكرانية

نفى عضو اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، اليوم الأحد، اعتقال السلطات في بلاده لأي ”شخص“ متهم في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي جرى إسقاطها بصاروخين للحرس الثوري قرب طهران.

وقال النائب حسن نوروزي في تصريحات صحافية، إنه ”لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص متهم بقضية إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، ومن العبث اعتقال الناس في هذا الصدد“.

وجرى إسقاط الطائرة التي يبلغ ركابها 176 مسافرا، أغلبهم من الإيرانيين، نتيجة قيام القوة الجوية التابعة للحرس الثوري بإسقاط الطائرة بصاروخين، بذريعة الاشتباه بأنها صاروخ من طراز كروز.

وأضاف النائب الإيراني أن ”الطائرة الأوكرانية كانت خارج سيطرة برج المراقبة والمراكز، ويبدو أن الطائرة تحت سيطرة الولايات المتحدة“.

وزعم النائب أن ”الطائرة الأوكرانية كانت رحلتها من مطار الخميني الدولي خارج الجدول الزمني“، مشيرا إلى أن ”الطائرة الأوكرانية كانت في إسرائيل قبل أسبوع، ويبدو أنه تم العبث بها“.

واعترفت القوات المسلحة الإيرانية بعد مرور ثلاثة أيام على حادثة الطائرة في الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي، بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وفي 29 من مارس/ آذار الماضي، أعلن وزير النقل والتنمية العمرانية الإيراني، محمد إسلامي، توقف قراءة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.