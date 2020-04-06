إسرائيل تحرك أسطولًا جويًا لجلب معدات طبية من الصين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن أن عددًا من الطائرات الإسرائيلية تستعد للإقلاع من الصين، بعد أن جلبت معدات طبية لاستخدامات مختلفة من أجل مواجهة فيروس كورونا في إسرائيل.

وقالت صحيفة ”معاريف“ إن ”أسطولاً جويًا يتكون من 11 طائرة تابعة لشركة (إلعال) الإسرائيلية، سيجلب كمية كبيرة من المعدات الطبية من الصين، بسبب النقص الحاد في إسرائيل“.

وأضافت الصحيفة، أن ”الطائرات الإسرائيلية ستجلب من الصين معدات طبية حيوية في مواجهة الكورونا، مثل الكمامات وأجهزة تنفس و900 ألف كمامة جراحية ونصف مليون بدلة حماية للطواقم الطبية ومعدات طبية أخرى“.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن ”العاملين في وزارة الخارجية مع كل ممثلياتها في العالم عملوا بجهد للحصول على المعدات الطبية المطلوبة لمواجهة كورونا، هذه الجهود أتت ثمارها بإحضار هذه المعدات الضرورية“.

وبحسب قناة ”i24 news“ الإسرائيلية، فقد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الأحد، أنه لديها الامكانية بإجراء عشرة الاف فحص كورونا باليوم، وأن الوزارة تعمل حاليا على الحصول على مواد كيميائية بعد أسبوعين، من أجل زيادة كمية الفحوصات لأكثر من عشرة الالاف“.

وسبق أن أعلنت الوزارة، أنها ستقلص أعداد عمليات الفحص بسبب نقص في مواد الفحص التي تستخدم خلال التحليل، من أجل معرفة نتيجة عينات المشتبه بهم.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة، فإن أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل وصلت إلى 49، والاصابات ارتفعت إلى 8,430 بينهم 139 بحالة خطيرة، 106من بينهم مرتبطين بأجهزة تنفس، و182 في حالة متوسطة، والباقي حالتهم طفيفة.