اليابان تعتزم إعلان حالة الطوارئ الثلاثاء لمواجهة كورونا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قالت صحيفة يوميوري إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا غدا الثلاثاء ومن المرجح أن يعلن خططه للقيام بذلك اليوم الاثنين. وبموجب قانون تم تعديله في مارس آذار ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل ”خطيرا جسيما“ على أرواح الناس وإذا كان لانتشاره السريع…