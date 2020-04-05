ترامب: الكلوروكين سيكون علاجًا عظيمًا لكورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن عقار الكلوروكين سيكون علاجا عظيما لفيروس كورونا، حاثا الأمريكيين على تناوله لكن بعد استشارة الطبيب المختص.

وأضاف ترامب، في الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بخلية الأزمة لمكافحة تفشي كورونا، إن تراجع أعداد الوفيات اليوم في نيويورك وللمرة الأولى منذ تفشي الفيروس، يعد مؤشرا واعدا لنجاح الكلوروكين، مشيرا إلى أن تفشي الفيروس في هذه الولاية كان مفاجئا وغير متوقع.

وأعلنت نيويورك يوم الأحد لأول مرة منذ أسبوع تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.

وقال ترامب، إنه تم تخصيص 29 مليون جرعة من عقار كلوركوين، وبأسعار معقولة في الولايات كافة.

وجدد ترامب تأكيده على أن الولايات المتحدة، ستشهد في الأيام القادمة ذروة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا ثقته على أن أمريكا ستنجح في تجاوز هذه المحنة.

وأشار ترامب إلى أن الفرق الطبية أجرت ما يزيد على المليون ونصف مليون، اختبار لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا مواقته على إعلان حالة الطوارئ في 50 ولاية لمكافحة كورونا.

وبشأن التطورات الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المصاب بكورونا، قال ترامب إنه متفائل وعلى يقين بانه سيشفى من المرض، مهنئا المسيحيين بعيد أحد الشعانين.

وأدخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد المستشفى لإجراء فحوص، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة، بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رئاسة الحكومة أنّ ما من حالة طارئة استدعت إدخال جونسون المستشفى، إنما الأمر يتعلق باستمرار العوارض التي يعانيها.