كيف تعاطت المجموعات المسلحة في العالم‎ مع كورونا؟ 

المصدر: ا ف ب

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وجدت المجموعات المسلحة نفسها مرغمة على التكيف مع أوضاع طارئة، قد تشكل ضربة قاسية، أو فرصة متاحة أمامها، غير أنها تجبرها على التعامل مع الأزمة.

وتتحرك المجموعات المسلحة بشكل متباين في وجه انتشار وباء يضربها بشكل متفاوت، فيقوم كل منها بالتوفيق بين ثوابت عقائدية وضرورات تمليها الصحة العامة.

خطاب خاص

لزمت العديد من المجموعات المسلحة في اليمن والصومال ومنطقة الساحل الصمت حول الوباء العالمي، في حين تناولت أخرى الفيروس الذي يطال أنصارها وأعداءها على السواء.

ونشر تنظيم القاعدة في آذار/مارس، وثيقة من صفحتين اعتبر فيه أن الفيروس عقوبة أنزلها الله بالذين يخالفون تعاليمه.

وقال مدير قسم مكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، إن ”القاعدة لطالما اعتبرت نفسها حركة نخبويّة مسؤوليتها إرشاد الأمة إلى إسلام أصيل، وأحداث على غرار فيروس كورونا المستجدّ تشكل درسا وفرصة في آن لتعزيز هذا الموقف“.

ولفت معهد توني بلير للتغيير الشامل، إلى أن هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) أوصت على شبكتها الإخبارية ”إباء“، باتخاذ تدابير نظافة شخصية، ولاحقا، نددت بالاهتمام المخصص للفيروس في حين أن حصيلته تبقى أدنى بكثير من حصيلة النزاع في سوريا.

رد فعل صحي واستراتيجي

ومن المفارقة، أن أولى التدابير ضد وباء كورونا في سوريا، حصلت في محافظة إدلب، آخر معقل للفصائل المسلحة والمقاتلة في سوريا، والتي تواجه وضعا إنسانيا صعبا.

فعلى الرغم من أن الحرب أتت على مستشفيات المنطقة، اتخذت الفصائل المعارضة المسيطرة على المحافظة وأبرزها هيئة تحرير الشام، وبمساعدة منظمة الصحة العالمية، تدابير وقائية أكثر تشددا وسرعة من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ما أكد معهد ”واشنطن إنستيتيوت“، ذاكرا بصورة خاصة التحقق من حرارة الأشخاص عند الحدود مع تركيا وتعقيم المدارس والمساجد.

ورأى تشارلز ليستر أن التحدي بالنسبة لهيئة تحرير الشام الآن، هو أن تقدم نفسها لروسيا وتركيا على أنها مؤهلة لتحكم المناطق السورية الخارجة عن سيطرة دمشق، ولو أنه من الواضح أن الحركة لن تكون قادرة على مواجهة تفشي الوباء على نطاق واسع.

وبالنسبة لحركة طالبان الأفغانية التي وقعت اتفاقا تاريخيا مع الأمريكيين، لم يكن للفيروس أي تأثير على استراتيجيتها.

وعلى هامش هجماتها على القوات الحكومية، تطرح الحركة نفسها كبديل في مكافحة الأزمة الصحية.

وأعلنت أن السلطة لا ترى في الوباء ”سوى فرصة لاختلاس أموال أجنبية“، ورد المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأفغاني، جويد فيصل بالقول: ”اقترحنا وقف إطلاق نار شاملا لمكافحة وباء كوفيد-19، لكنهم رفضوا“.

هل يكون الوباء فرصة؟

الواقع أن الحركات المسلحة تغتنم أوضاع الفوضى وتزدهر فيها، وفي هذا الصدد أشارت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن تنظيم داعش في سوريا، أمر عناصره في نشرته الأسبوعية ”النبأ“ بمهاجمة ”الكفار“.

وحذرت مجموعة الدراسات بأن ”تنظيم داعش قد يستفيد من الوضع طالما أن وباء كوفيد-19 يضعف أعداءه“، داعية الأسرة الدولية إلى عدم إهمال أولويات الأمس.

وفي نهاية آذار/مارس، بدأ 2500 مدرب يمثلون ثلث عناصر الائتلاف الدولي بقيادة الأمريكيين في العراق، بالإعداج لمغادرة هذا البلد، إثر تعليق التدريبات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

ولفت الخبراء إلى أن أنشطة مكافحة الإرهاب في العراق ضعفت حتى قبل ذلك، نتيجة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

عواقب على المدى القريب

يبقى من الصعب معرفة ما إذا كان الوباء سيبدل الوضع في مناطق انتشار المجموعات المسلحة، ففي أفغانستان والساحل والصومال، يبدو أنه لم يؤثر بعد على الوضع الأمني.

ويبقى خطر وقوع اعتداء كبير في أوروبا أو الولايات المتحدة محدودا على المدى القريب، وفي هذا الصدد يقول جان شارل بريزار من مركز تحليل الإرهاب في باريس: ”فرضنا الحجر المنزلي وعمليات المراقبة على الحدود وفي المواصلات، والخطر في الوقت الحاضر محدود جدا“.

لكن الوضع الصحي لا يمنع فردا معزولا أو خلية صغيرة من القيام بعملية، وهو ما أكده هجوم بالسكين نفذه لاجئ سوداني السبت في جنوب شرق فرنسا وأوقع قتيلين.

ولم يظهر حتى الأحد أي ارتباط مؤكد بتنظيم داعش بالعملية، لكن مصدرا مطلعا على الملف قال لفرانس برس: ”من الواضح أن خطر انتقال فرد تحركه دوافع قوية إلى تنفيذ عمل لم يتبدد مع قيام الأزمة“.

وحذر عنصر سابق في الاستخبارات الفرنسية قبل بضعة أيام، قائلا: ”لم ننته بعد من هذه الحرب ضد التيار الإسلامي.. نعرف أنهم قد يضربون من جديد، ولم يعد بالإمكان أن نكون مهملين“