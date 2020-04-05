تركيا تعفي العمال الشباب من الحجر الإلزامي‎ لمواجهة ”كورونا“

المصدر: ا ف ب

قررت تركيا، يوم الأحد، إعفاء العمال الشباب، بمن فيهم العاملون في قطاع الزراعة، من قرار الحجر الإلزامي، الذي جاء في سياق تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

واتخذ الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، قرارا بفرض حجر إلزامي على جميع من تقل أعمارهم عن عشرين عاما، اعتبارا من منتصف الليل، ضمن حزمة تدابير وقائية.

وقال وزير الداخلية في بيان، إنه ”تم إعفاء موظفي القطاعين العام والخاص والعمال الموسميين في الزراعة تحت سن العشرين من القرار“.

ويشمل الحجر الإلزامي أيضا من تتجاوز أعمارهم 65 عاما، ومن يعانون أمراضا مزمنة.

وبلغت حصيلة كوفيد-19 في تركيا، أمس السبت، 501 وفاة، ونحو 24 ألف إصابة.

وأغلقت السلطات المدارس وألغت الرحلات الجوية الدولية، ومنعت صلاة الجماعة والتجمعات؛ لكبح انتشار الفيروس، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة.