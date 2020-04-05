تزايد القلق في الجيش الإسرائيلي من تفشي ”كورونا“

يتزايد القلق داخل الجيش الإسرائيلي من تفشي فيروس كورونا؛ في ظل استمرار مشاهد التكدس بين الجنود وعدم امتثالهم للتعليمات الخاصة بالحفاظ على المسافة بينهم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكشفت قناة ”كان“ الرسمية، اليوم الأحد، عن تلقي الجنود في أكبر قاعدة عسكرية في إسرائيل، تعليمات بعدم الخروج من غرفهم؛ في ظل أنباء عن تفشي الوباء بينهم.

وقالت القناة في حسابها على تويتر، إن ”الجنود في معسكر شارون في النقب (جنوب)، تلقوا السبت، تعليمات بالبقاء في غرفهم حتى إشعار آخر“.

ولفتت إلى أن الوجبات تصل الجنود في القاعدة حتى أبواب غرفهم.

ولم تشر القناة إلى عدد الإصابات التي سجلت بكورونا داخل القاعدة، لكنها قالت إن القرار جاء على خلفية تكرار مشاهد تكدس الجنود بالقاعدة.

إلا أن القناة (12) الخاصة، قالت اليوم الأحد، إنها حصلت على معلومات تفيد بتسجيل 8 إصابات مؤكدة بالقاعدة المذكورة، إضافة إلى دخول 100 جندي للحجر الصحي في موقع معزول داخلها.

ويخدم في ”معسكر شارون“ أو ”مدينة القواعد التدريبية“ نحو 10 آلاف جندي.

واليوم الأحد، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بين صفوفه إلى 125.

إلا أن القناة (12) كانت قد شككت، أمس السبت، في دقة فحوصات كورونا التي تجرى للجنود في معامل الجيش؛ ما يعني أن العدد الفعلي للمصابين قد يكون مرتفعا.

وكشفت القناة أن جنديا يخدم ”لواء يهودا الإقليمي“ بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اكتشف إصابته بالفيروس رغم أن نتيجة فحصه في معامل الجيش جاءت سلبية.

وبحسب المصدر ذاته، تزايدت أعراض الفيروس على الجندي؛ ما دفعه لإجراء فحص جديد بأحد المستشفيات المدنية، ليتبين إصابته بالفيروس.

ونقلت القناة عن أحد أقارب الجندي قوله: ”لا أحد يعرف كم من الجنود يتجولون وهم مصابون بالوباء دون علمهم، ويمكنهم إصابة آخرين“.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش، أن قائد المنطقة الوسطى، اللواء نداف بادان، سيخضع للحجر الصحي؛ للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وكان الجيش أعلن، الثلاثاء، أن رئيس أركانه اللواء أفيف كوخافي وضابطين رفيعين دخلوا الحجر الصحي؛ بعد اجتماعهم مع ضابط شخصت إصابته بكورونا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن 3 أشخاص توفوا، اليوم الأحد، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 47، فيما تم تسجيل 203 إصابات، ليرتفع الإجمالي إلى 8018 حالة.