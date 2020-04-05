”نقابة أطباء مصر“ تطالب بمعاملة أعضائها المتوفين بـ“كورونا“ كشهداء حرب

طالبت النقابة العامة للأطباء في مصر، بمعاملة أعضائها، من يصابون بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، أو يتوفون كمصابي وشهداء العمليات الحربية.

وقالت النقابة في خطاب رسمي موجه لرئيس الحكومة المصرية ووزيرة الصحة، ”نطالب بإصدار قرار من مجلس الوزراء، بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي؛ بسبب العدوى بفيروس كورونا، معاملة مصابي وشهداء العمليات الحربية“.

وأضافت: ”هناك العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من الفيروس المستجد، وبعضهم نقله لأسرته والبعض لقي ربه شهيدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح، الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته“.

وتابعت: ”على الرغم من أن جهد الأطباء لا يقدر بثمن ولا يمكن لأي تعويض مالي أن يعوضهم أو أسرهم عن الإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة، إلا أن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم المهم سوف يزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان والانتماء؛ نتيجة لتقدير الدولة لجهدهم وتعويض أسرهم عن فقدان حياتهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في حربه ضد مخاطر الأمراض والعدوی، خاصة العدوى بفيروس کورونا“.

وأوضحت: ”المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابی العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، نص ضمن بنوده أن (لمجلس الوزراء إضافة حالات حوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص)“.

يذكر أن مصر شهدت إصابة ووفاة عدد من أفراد الطاقم الطبي (أطباء وممرضون وغيرهم)؛ جراء عدوى فيروس كورونا المستجد، أثناء ممارسة عملهم، سواء في مستشفيات العزل أو غيرها على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمة العلاجية.