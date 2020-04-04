مصر: الإغلاق التام الخيار الأخير لمواجهة كورونا

قال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، إن هناك متابعة وترقب بحذر شديد للوضع في البلاد بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، وأعداد المصابين والوفيات.

وأشار ”هيكل“ – في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج ”القاهرة الآن“، المذاع على فضائية ”الحدث“، إلى أن مصر تخطت الألف إصابة لكن خلال 48 يومًا، متابعا ”لا زالت معدلات الإصابة أفقية متزايدة بمنحنى معين لم يشهد طفرات مفاجئة، حتى الآن“، لافتًا إلى أن الإغلاق التام خيار أخير حال تفشي الفيروس، وتحول المنحني إلى رأسي، وهو ما يعني عدم وجود اقتصاد تمامًا، والتراجع بشكل كبير.

وأكد أنه يخشى من تضاعف أعداد المصابين، منوهًا بأنه وارد مد الحظر بعد يوم 8 أبريل الجاري وزيادة عدد الساعات، بالإضافة إلى أن تأجيل الدراسة مستمر، وأن الحكومة المصرية في حالة انعقاد دائم.

كانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1070 حالة، بعد تسجيل 85 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 71 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، جميعهم مواطنين.

وقال المتحدث باسم وزيرة الصحة خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 85 حالة جديدة للفيروس، بينهم عائدين من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا.

وأشار مجاهد إلى خروج 25 مصابا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.