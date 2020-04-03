زيادة عدد الجنازات بجاكرتا تثير مخاوف عن وفيات بكورونا غير معلن عنها

شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا زيادة حادة في عدد الجنازات في مارس/ آذار في تطور قال حاكم المدينة إنه يشير إلى أن الوفيات بفيروس كورونا المستجد‭‭ ‬‬ربما تكون أكثر بكثير من المعلن عنه رسميا.

وطبقا لإحصاءات إدارة المتنزهات والمقابر في جاكرتا، جرت ما يقرب من 4400 عملية دفن في مارس/ آذار أي بزيادة نسبتها 40 في المئة مقارنة بأي شهر منذ يناير كانون الثاني عام 2018 على الأقل. وكان ثاني أكبر عدد من الجنازات قد سجل في مارس آذار عام 2019 وبلغ 3100 جنازة.

وتمكنت رويترز من الحصول على إحصاءات تعود إلى بداية عام 2018. والمدينة بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إذ سجلت طبقا لبيانات الحكومة الإندونيسية 971 حالة إصابة و90 حالة وفاة أو نصف عدد الحالات بنوعيها في إندونيسيا.

ويشتبه حاكم جاكارتا أنيس باسويدان وبعض خبراء الصحة العامة بأن عدد حالات الإصابة والوفاة المعلنة أقل بكثير من الأعداد الحقيقية في واحدة من أقل دول العالم في معدل الفحوص.

وقال باسويدان مشيرا إلى الإحصاء الخاص بالجنازات ”هذا أمر مزعج للغاية“.

وأضاف ”أحاول أن أجد سببا آخر غير وفيات لم يعلن عنها بكوفيد-19“.

ولم يرد مسؤول كبير في وزارة الصحة على اتصالات هاتفية ورسائل للحصول على تعليق على إحصاءات الجنازات.

ولم يرد متحدث باسم الرئيس جوكو ويدودو على طلب للحصول على تعليق.

ولا تشير إحصاءات إدارة المتنزهات والمقابر إلى أسباب الوفاة لكن لم يكن هناك إعلان عن أي وباء آخر في جاكرتا خلال تلك الفترة كما لم تقع أي كارثة طبيعية كبيرة.

وضاعفت إندونيسيا تقريبا عدد الفحوص في الأسبوع المنقضي لكنها أجرت 7621 فحصا في دولة عدد سكانها 260 مليون نسمة.

وأعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا الجمعة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بلغ 1986 حالة وأن الوفيات بمرض كوفيد-19 بلغ عددها 181 حالة وهو العدد الأكبر في آسيا بعد الصين.