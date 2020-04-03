الإمارات تمدد برنامج التعقيم الوطني لمكافحة فيروس كورونا

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، اعتماد استمرارية برنامج ”التعقيم الوطني“ لمكافحة فيروس ”كورونا“، الذي يستهدف تعقيم كافة المرافق والنقل العام، والذي بدأته في 26 مارس الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات على تويتر: ”اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني حرصًا على استمرار عملية التعقيم، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري، وتقوم الجهات المحلية في كل إمارة بوضع خطط التعقيم وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها“.

وتابع أن القرار يأتي ”في أعقاب نجاح المراحل الأولى من البرنامج منذ انطلاقه مساء الخميس 26 مارس، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة من خلال أحدث الوسائل والتكنولوجيات، وبدعم وتعاون من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية“.

وكانت الإمارات أعلنت عن البرنامج في 26 مارس الماضي لمدة 3 أيام قبل ان تمدده لاحقًا إلى الخامس من أبريل.

ويشمل البرنامج حظرا جزئيا يوميا للتجول من الساعة الثامنة مساء ويستمر إلى السادسة صباحًا، ويتم خلال هذه الفترة تقييد حركة المرور وإيقاف وسائل النقل العام وحركة المترو.