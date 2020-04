مع استمرار ارتفاع درجة حرارته.. بوريس جونسون باق في العزل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إنه سيبقى في العزل الذاتي لاستمرار معاناته من أعراض طفيفة لفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة بعد سبعة أيام من تأكد إصابته بالفيروس.

وقال جونسون في رسالة بالفيديو ”على الرغم من أنني أشعر بتحسن وقضيت سبعة أيام في العزل، للأسف ما زلت أعاني من أحد الأعراض وهو عرض خفيف، لا تزال درجة حرارتي مرتفعة، لذا وفقا لنصيحة الحكومة، يجب أن أظل في العزل الذاتي حتى زوال ذلك العرض“.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020