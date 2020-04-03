 مع استمرار ارتفاع درجة حرارته.. بوريس جونسون باق في العزل – إرم نيوز‬‎

مع استمرار ارتفاع درجة حرارته.. بوريس جونسون باق في العزل

مع استمرار ارتفاع درجة حرارته.. بوريس جونسون باق في العزل

المصدر: رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إنه سيبقى في العزل الذاتي لاستمرار معاناته من أعراض طفيفة لفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة بعد سبعة أيام من تأكد إصابته بالفيروس.

وقال جونسون في رسالة بالفيديو ”على الرغم من أنني أشعر بتحسن وقضيت سبعة أيام في العزل، للأسف ما زلت أعاني من أحد الأعراض وهو عرض خفيف، لا تزال درجة حرارتي مرتفعة، لذا وفقا لنصيحة الحكومة، يجب أن أظل في العزل الذاتي حتى زوال ذلك العرض“.

وكان جونسون قد أعلن قبل أسبوع إصابته بالفيروس ودخوله العزل الذاتي في مقر الحكومة.

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