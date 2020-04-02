تهديد مسؤول صحي أمريكي بارز لاختلافه مع ترامب بشأن كورونا 

تلقى أنطوني فاوتشي الذي يعد أبرز أعضاء الفريق الحكومي الأمريكي لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، تهديدات لمناقضته رؤية الرئيس دونالد ترامب وتفسيراته المبهمة حول هذه الأزمة.

ودفعت التهديدات التي تلقاها خبير الأمراض المعدية، الذي بات يحظى بمكانة كبيرة لدى الأمريكيين، بالسلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حوله، بحسب وكالة ”مارشال“ الفيدرالية الأمريكية.

ويقف فاوتشي الذي يتولى إدارة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الحكومي إلى جانب ترامب خلال إطلالاته اليومية من البيت الأبيض؛ لإطلاع الأميركيين على مستجدات مكافحة الفيروس.

وحظي فاوتشي بسمعة طيبة؛ لأنه قدم معلومات واضحة وصريحة تستند إلى حقائق حول الجائحة التي أودت بحياة 5,100 أمريكي حتى الآن.

وتعرض الطبيب البالغ من العمر 79 عاما للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المحافظين بعد مخالفته آراء أكدها ترامب حول الفيروس.

وعارض فاوتشي بشكل علني خطة ترامب التي سقطت لاحقا لتخفيف قيود الإغلاق بحلول 14 نيسان/أبريل، مقللا من أهمية الترويج لعقاقير مضادة للملاريا مثل هايدروكسي كلوروكين والكلوروكين، باعتبارها علاجا لفيروس كورونا.

واتهم أنصار ترامب فاوتشي بأنه عميل لـ“الدولة العميقة“ التي تحاول تقويض إدارة الرئيس. لكن فاوتشي تجاهل أسئلة حول أمنه في وقت مبكر الخميس.

وقال في تصريح لشبكة ”سي بي اس نيوز“: ”إن هذا حقا نوع من الجنون. نحاول ألا نعير اهتمامنا لهذه الأمور ونركز فقط على المسؤولية والوظيفة التي لدينا.. هذا هو الشيء الأهم“.

ولم تؤكد وزارة الصحة تعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بفاوتشي، لكن متحدثا باسمها قال إن ”الدكتور فاوتشي هو جزء أساسي من العمل الذي تقوم به الحكومة الأمريكية ضد كوفيد-19“.