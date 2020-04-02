كورونا يرجئ مؤتمر اختيار منافس ديمقراطي لترامب في الانتخابات الرئاسية

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أعلن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الخميس، إرجاء مؤتمره الوطني لخمسة أسابيع على خلفية المخاوف من فيروس كورونا المستجد. ويحدد هذا التجمع مرشح الحزب لمواجهة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 17 تشرين الثاني نوفمبر. وصار موعد الانعقاد 17 آب أغسطس بدلا من منتصف تموز يوليو. وقال رئيس لجنة المؤتمر الوطني جو سولمونيزي في بيان:…