وفاة جنرال آخر في الحرس الثوري الإيراني بفيروس كورونا

توفي القيادي في الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد ميرزا سلجي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، اليوم الخميس، أن اللواء سلجي توفي بمدينة همدان غرب البلاد، جراء إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن مجيد صفدري، رئيس ما يسمى بلجنة ”الشهداء“ في محافظة همدان، أن اللواء سلجي كان يشغل منصب قائد الكتيبة 152 بفيلق ”أنصار الحسين“ التابعة لقوات الحرس الثوري، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية.

ومنذ ظهور كورونا في 19 شباط/فبراير الماضي، توفي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين الإيرانيين بسبب الفيروس.

وفي 22 آذار/مارس الماضي، توفي اللواء في قوات الحرس الثوري حسين أسد اللهي، مسؤول تجنيد وإرسال المقاتلين الإيرانيين والأفغان إلى سوريا، جراء إصابته بالفيروس.