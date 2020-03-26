بكل ثقة.. قائد الحرس الثوري الإيراني يعرض المساعدة على واشنطن

عرض القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، المساعدة على الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في أمريكا.

وقال اللواء سلامي بكامل الثقة: ”أقول لهم إنه إذا كان الشعب الأمريكي بحاجة للمساعدة، فنحن مستعدون للقيام بذلك، لكننا لسنا بحاجة إليهم“، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“.

وأضاف: ”الإدارة الأمريكية عاجزة عن الحفاظ على أرواح مواطنيها فكيف تريد مساعدتنا في مكافحة فيروس كورونا، وادعاءاتهم عبارة عن كذب وخداع“.

واعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني على هامش حملة مناورة للدفاع البيولوجي وتنقية البيئة، أن ”السمة التي يمتلكها الأمريكيون على الأمة الإيرانية هي أنهم كانوا أعداءنا دائمًا ولم يكونوا أبدًا طيبين مع أمتنا الحبيبة“، بحسب تعبيره.

وتابع اللواء حسين سلامي: ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف الشعب الإيراني بأنه إرهابي، ووضع بلادنا تحت ضغط من التهديدات والعقوبات العالمية، لكنها فشلت دائمًا“، وفق قوله.