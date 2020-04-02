مقتل 11 شخصا بهجوم مسلح في نيجيريا

قتل 11 شخصًا، الأربعاء، في هجوم شنه مجهولون على 3 قرى شمال غربي نيجيريا.

جاء ذلك بحسب أنباء نشرتها العديد من الصحف المحلية، نقلا عن تصريحات أدلت بها ”لوكا بننيات“، رئيسة ”اتحاد شعوب كادونا الجنوبية“.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم نفذه مجهولون مسلحون كانوا على متن دراجات بخارية مستهدفين قرى غوروكو، وكودورو، وجاغيندي التابعة لولاية كادونا، شمال غربي البلاد.

وأوضح أن المسلحين أطلقوا النيران بشكل عشوائي على سكان القرى المذكورة، ما أسفر عن مقتل 11 منهم وإصابة عدد كبير بجروح.

كما أضرم المسلحون النيران بعدد من المنازل، والمركبات، والمنتجات الغذائية بالمنطقة قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب ”بننيات“ التي أشارت إلى أن عددا كبيرا من القرويين غادروا منازلهم من الخوف.