اختطاف صينيين اثنين يعملان بمنجم‎ في نيجيريا

أعلن مدير أمن ولاية أبوني النيجيرية أوسولا أوتيند، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن مجهولين اختطفوا صينيين اثنين جنوب شرقي نيجيريا.

وأوضح أوسولا أوتيند أن المجهولين اقتحموا منجما يديره صينيون في منطقة ”إيشياغو“ التابعة للولاية واختطفوا صينيين اثنين، وأن الاقتحام أسفر عن إصابة عدد كبير من العمال.

وأكد أن قوات الأمن بدأت عملية واسعة للقبض على الخاطفين.

ورغم أن عقوبة الاختطاف في نيجيريا الإعدام، إلا أن الحكومة تفشل في منع وقوع حالات اختطاف في البلاد.

وتحولت المشاكل الناجمة جراء الاشتباكات بين المزارعين ورعاة المواشي التي انطلقت في نيجيريا عام 2008 إلى عمليات خطف وسلب، اعتبارًا من العام 2015.