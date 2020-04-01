الأزمة المالية وإنهاك الكوادر الطبية صداع في رأس النظام الإيراني

حذر مسؤولون في إيران من مخاطر تفشي موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ظل إنهاك الكوادر الطبية وتردي الإمكانات الصحية التي تصاعدت في البلاد منذ تفشي الوباء ومثلت صداعا في رأس النظام الإيراني.

ورصد تقرير إخباري لموقع تليفزيون ”إيران انترناشونال“ المعارض، يوم الأربعاء أبرز تصريحات المسؤولين في إيران حول خطر مواجهة الموجة الثانية من تفشي كورونا في البلاد، منهم محمد حسين قرباني، ممثل وزير الصحة في محافظة كيلان (شمال) الذي أكد أن ذورة تفشي كورونا بات وشيكا بينما سيتبع هذا الأمر خسائر بالغة في ظل إنهاك الكوادر الطبية التي تواجه الوباء“.

وأكد قرباني في تصريحات صحفية، أن ”الموجة الثانية من تفشي كورونا في إيران ستكون أصعب وأشد، ولا يجب أن يُخيل إلينا أن مسار الوباء انخفض أو تراجع بل على العكس أننا قد نشهد زيادة في ذروة تفشي الوباء“.

من جهته أشار المسؤول بمستشفى مسيح دانشوري بالعاصمة طهران، الهام قاازنجايي إلى أن ”العديد من أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى أرادوا عزل أنفسهم في الحجر الصحي وعدم التعامل مع ذويهم خوفا من اشتباههم بالإصابة بفيروس كورونا“.

كما كشف محمد رضا هاشميان، وهو مسؤول آخر بمستشفى مسيح دانشوري الذي يترأسها مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي والذي أُصيب هو الآخر بكورونا أن ”عددا من الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين أُصيبوا بفيروس كورونا أثناء إشرافهم على علاج الحالات المصابة بالفيروس“.

وفي تبريز الواقعة شمال غربي إيران، أعلن رئيس الجامعة الطبية بالمدينة، محمد حسين صومي أن ”90 شخصا من الكوادر الطبية باتوا من بين المصابين بفيروس كورونا حتى الآن“، كما كشف مشرف جامعة العلوم الطبية في قزوين (شمال)، بيمان نامدار أن ”نتائج فحوصات الاشتباه بفيروس كورونا جاءت إيجابية لـ 37 من الطواقم الطبية تشمل أطباء وممرضين وحتى الإداريين بالمستشفيات“.

ونتيجة لتردي الوضع الصحي في إيران في مواجهة فيروس كورونا في ظل وفاة وإصابة العديد من الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين، استعانت السلطات بقوات الجيش حيث تم الدفع بكوادر طبية ووحدات علاجية ثابتة ومتنقلة من وحدات الجيش وذلك لمساعدة المستشفيات في ظل الحاجة لإمكانيات مواجهة الفيروس.

وتشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا في مختلف أقاليم البلاد، حيث بلغت الإصابات بكورونا في إيران حتى اليوم الأربعاء 47 ألفا و593، فيما وصل عدد الوفيات في عموم البلاد إلى 3036 وفق بيانات وزارة الصحة.