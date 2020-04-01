حقوقي إيراني: خامنئي أمر بعدم الإفراج عن السجناء المعارضين رغم مخاطر كورونا

واصل النشطاء والحقوقيون في إيران، الهجوم على النظام الإيراني الذي رفض الإفراج عن السجناء المعارضين رغم قرار المرشد الأعلى علي خامنئي، بإطلاق سراح آلاف السجناء ومن بينهم السجناء السياسيون، تفاديا لتفشي فيروس كورونا في السجون.

في هذا الصدد قال الحقوقي البارز والرئيس الشرفي للاتحاد العالمي لمجتمعات حقوق الإنسان، عبد الكريم لاهيجي، إن ”القضاء في إيران غير مستقل وليس سوى أداة طيعة في يد الأجهزة الأمنية للحرس الثوري ينفذ بها سياساته لقمع معارضي النظام“.

وأضاف لاهيجي، في حديث مع إذاعة ”زمانة“ المعارضة، أن ”القضاء يتلقى أوامر الأجهزة الأمنية بإصدار أحكام مشددة بحق كل معارضي النظام“.

وحول مزاعم السلطات القضائية بالإفراج عن عدد كبير من النشطاء، تابع: ”أطالب القضاء بنشر أسماء أو تفاصيل هؤلاء النشطاء لإثبات صحة ادعائهم“.

ورأى أن امتناع السلطات القضائية عن إطلاق سراح السجناء السياسيين يأتي بالأساس اتباعا لأوامر للمرشد علي خامنئي.

واعتبرت الناشطة والمحامية الإيرانية البارزة، شيرين عبادي، أن إعلان النظام الإيراني بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين ”خداع للرأي العام“، مؤكدة أنه ”لا يزال العديد من السجناء السياسيين يقبعون في السجون والمعتقلات، بحجة أن مدة سجنهم تتعدى 5 سنوات، رغم أن النظام أفرج عن مدانين بالاختلاس تعدت سنوات سجنهم 5 سنوات“.