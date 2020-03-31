إيران تعترف رسميا بوجود إصابات بـ“كورونا“ بين السجناء

اعترف مصدر في هيئة السجون الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بوجود إصابات بين السجناء في البلاد بفيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن هيئة السجون أبقت على عدد من المعتقلين وصفتهم بالخطرين على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، عن المصدر الذي وصفته بالمطلع دون الكشف عن هويته، قوله إن ”عددًا من السجناء الخطرين قاموا خلال أيام بإثارة الشغب في بعض السجناء في مناطق مختلفة من إيران“.

وأضاف ”منذ اندلاع فيروس كورونا في البلاد في 19 شباط/فبراير الماضي، منحت السلطات 100 ألف سجين إجازة مؤقتة للبقاء في منازلهم قرب عوائلهم خشية إصابتهم بفيروس كورونا“.

وتابع المصدر الإيراني بأنه ”في الوقت الحالي، فإن معظم السجناء المتبقين في السجن هم ببساطة سجناء بجرائم خطيرة، قد يمثل الإفراج عنهم عودة المخاطر إلى المجتمع“.

واعترف بوقوع عمليات شغب واحتجاجات داخل عدد من السجون الإيرانية، مشيرًا إلى أن بعض المعتقلين حاولوا الهروب من السجن.

وعن وجود إصابات بفيروس كورونا بين المعتقلين، قال: ”هناك إصابات لكن نسبة تلك الإصابات أقل بكثير مما هي في المجتمع“، مضيفًا أن ”معظم المصابين هم من حراس السجون الذين يتحركون بشكل مستمر داخل وخارج السجن“.

وشهدت الأيام الماضية أعمال شغب واضطرابات داخل عدد من السجون في إيران من بينها سجون بمحافظة همدان وكردستان وخوزستان وكرمنشاة وأروميه وتبريز، فيما تمكن سجناء من الهرب.