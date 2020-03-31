تركيا تفرض الحجر الصحي على 50 بلدة في 21 ولاية

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية، لمكافحة انتشار كورونا.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات التركية الخاصة، مساء الثلاثاء.

وقال صويلو إن نسبة سفر المواطنين بين الولايات (الـ81) انخفض بنسبة 98.9 بالمئة، عقب تقييد السفر مؤخرا، إلا للحالات الضرورية القصوى بموجب إذن رسمي من الجهات المعنية.

ولفت إلى أن ”من بين المصابين بكورونا في تركيا، 30 عنصر أمن و18 من الدرك و4 قائمقام، وواليا واحدا“.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الصحة التركية، تسجيل 46 وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214.

وأضافت أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفا و531، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 243.