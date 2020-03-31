 إصابة ضابط في الجيش اللبناني بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

إصابة ضابط في الجيش اللبناني بفيروس كورونا

إصابة ضابط في الجيش اللبناني بفيروس كورونا

المصدر: الأناضول

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، مساء الثلاثاء، إصابة ضابط بفيروس كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لفوجه دون توقف.

وأشارت القيادة في تغريدة عبر حسابها بتويتر، أن ”الضابط من فوج الحدود البري الثاني، ويخضع للعلاج“.

وأكدت ”اتخاذ الإجراءات الوقائية والضرورية اللازمة وأن الفوج مستمر بأداء المهام الموكلة إليه“، دون تفاصيل.

ولم يتضح على الفور، كون الضابط ضمن الإحصائية الرسمية للبلاد بشأن الفيروس أم لا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ارتفع إجمالي الوفيات بكورونا في لبنان إلى 12، والإصابات بلغت 442 حالة.

وشدّدت الحكومة اللبنانية نطاق القيود المفروضة منذ الأسبوع الماضي على المواطنين، حيث فرضت حظر تجوال ليلي لمدة 10 ساعات وكلّفت القوى العسكرية والأمنية بتنفيذ هذا القرار.

كما أغلقت جميع المرافق البحرية والبرية والجوية حتى 12 أبريل/ نيسان.

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