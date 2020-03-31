ملك ماليزيا وعقيلته يتبرعان براتب 6 أشهر لمتضرري كورونا

تبرع ملك ماليزيا سلطان عبدالله شاه، وزوجته الملكة عزيزة أمينة ميمونة اسكندرية، بمرتباتهما الشهرية لمدة 6 أشهر؛ لدعم متضرري فيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية ”برناما“، الثلاثاء، بأن الملك عبدالله شاه وعقيلته قررا التبرع بمرتباتهما الشهرية لمدة 6 أشهر؛ لدعم صندوق المساعدة المالية المخصصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد في ماليزيا.

وأضافت أن رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، وأعضاء حكومته، تبرعوا برواتبهم لمدة شهرين لصندوق المساعدة، عقب الاجتماع الوزاري الأسبوع الماضي.

وفي آخر حصيلة، سجلت ماليزيا 2626 إصابة بكورونا، و37 حالة وفاة، في حين تعافى 479 مريضا عقب تلقيهم العلاج.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 800 ألف شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 38 ألفا، فيما تعافى نحو 170 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.