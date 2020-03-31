الكويت تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، يوم الثلاثاء، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في البلد الخليجي إلى 289 إصابة.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي للكشف عن آخر التطورات الصحية في البلاد، إن ”11 حالة من الحالات الجديدة عائدة لمواطنين، 8 منهم مرتبطون بالسفر إلى المملكة المتحدة وإيران وفرنسا، و3 مخالطون لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا والسعودية“.

وأوضح البيان الوزاري أن الحالات الأخرى هي لوافدين من جنسيات مختلفة، ”6 منهم هنود مخالطون لحالات مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان والأردن، وأربعة هنود مخالطون لحالة تحت التقصي الوبائي، وبنغالي مخالط لحالات تحت التقصي الوبائي، إضافة إلى إصابة مقيم بنغالي تحت التقصي الوبائي (أي غير معروف مصدر الإصابة)“.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 23 حالة جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 289 حالة pic.twitter.com/LhLAT1hUGr — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) March 31, 2020

وسبق أن أعلن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق، شفاء مواطنة في العقد الثامن، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلد الخليجي إلى 73 حالة.

وبدأت الكويت بسلسلة من الإجراءات الاحترازية، منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، لتجنب تفشي المرض، من خلال فرض الحجر الإلزامي على العائدين من مختلف الدول وتعليق مختلف النشاطات، وإغلاق كافة الأماكن التي تشهد تجمعات واختلاط، إضافة إلى فرض حظر تجول جزئي.

وما زالت السلطات الكويتية تعمل على إجلاء مواطنيها من الخارج، بالتزامن مع تجهيز مراكز خاصة لاستقبالهم وخضوعهم للحجر مدة أسبوعين، لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من عدم حملهم للفيروس، الذي لم يتم اكتشاف العلاج له حتى الآن.