تقرير: الحرس الثوري يستغل مقاتلين أفغان في عمليات مواجهة كورونا

كشف تقرير إخباري استعانة قوات الحرس الثوري الإيراني بمقاتلين أفغان لتعقيم الشوارع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة ”كيهان.لندن“، إن الحرس الثوري وقوات الباسيج استعانا بعدد من قوات لواء فاطميون في عمليات تعقيم الشوارع بعدد من المحافظات الإيرانية بعد تفشي فيروس كورونا“.

ولواء ”فاطميون“ هو لواء عسكري يتشكل أغلب أفراده من مرتزقة شيعة من أفغانستان، حيث يخضع لإشراف وتدريب قوات الحرس الثوري الإيراني، للمشاركة في معارك مسلحة في سوريا.

وأوضح التقرير أن ”الحرس الثوري يستغل جهل وأمية أغلب أفراد هذا اللواء من الأفغان في عمليات مكافحة كورونا، من بينها إرسال عناصره إلى منازل المواطنين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا لأخذ عينات منهم لإجراء اختبار وفحوصات الفيروس“.

واستشهد التقرير بتصريح لأحد قادة قوات الباسيج الإيرانية، هاشم نبي زاده والذي أكد أن ”الأفغان المندرجين في صفوف قاعدة الباسيج في منطقة كرج، يشاركون مع الحرس الثوري في عمليات تعقيم الشوارع والمعابر والمتاجر ومختلف المرافق في الأماكن العامة“.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا بعدما تفشى في جميع أقاليم البلاد، فيما تتصدر إيران أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس على مستوى دول الشرق الأوسط.