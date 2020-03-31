 ”تويتر“ يحظر حسابات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي‎ – إرم نيوز‬‎

”تويتر“ يحظر حسابات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي‎

”تويتر“ يحظر حسابات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي‎

المصدر: فريق التحرير

أوقف موقع تويتر حسابات المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي باللغات العربية والفارسية والإنجليزية بشكل مؤقت، في ما قالت تقارير إعلامية إنه استجابة من موقع التواصل الاجماعي للعقوبات الأمريكية المفروضة على الزعيم الأهم في طهران.

 ولوحظ بشكل متزامن، توقفت حسابات خامنئي باللغات الثلاث (عربي، إنجليزي، فارسي)، أمس الاثنين، لكن في وقت لاحق، عاد الحساب الإنجليزي، ثم الفارسي، للعمل بشكل طبيعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها الموقع حسابات لخامنئي، ففي شهر يناير الماضي أغلق تويتر حساب خامنئي باللغة الفارسية بعدما وصف في خطاب تلفزيوني له القصف الذي نفذته قوات الحرس الثوري على قواعد أمريكية في العراق، بأنه ”كان مجرد صفعة“.

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