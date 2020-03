”تويتر“ يحظر حسابات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي‎

أوقف موقع تويتر حسابات المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي باللغات العربية والفارسية والإنجليزية بشكل مؤقت، في ما قالت تقارير إعلامية إنه استجابة من موقع التواصل الاجماعي للعقوبات الأمريكية المفروضة على الزعيم الأهم في طهران.

ولوحظ بشكل متزامن، توقفت حسابات خامنئي باللغات الثلاث (عربي، إنجليزي، فارسي)، أمس الاثنين، لكن في وقت لاحق، عاد الحساب الإنجليزي، ثم الفارسي، للعمل بشكل طبيعي.

Twitter has suspended the major accounts of Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei. His English, Farsi, Arabic, and Urdu accounts have been suspended for "violating Twitter Rules". pic.twitter.com/qKqyTNCrRI

— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) March 30, 2020