الحرس الثوري: مقتل 80 أمريكياً وجرح 200 بالهجوم الصاروخي على قاعدة ”عين الأسد“

قال التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران مستهدفة قاعدة أمريكية في العراق أسفر عن مقتل 80 فرداً من القوات الأمريكية، فيما أصيب 200 آخرون بجروح.

ونفذت قوات الحرس الثوري الإيرانية الهجوم من مدينة اسلام آباد التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران، واستهدف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمسؤول والمطلع في الحرس الثوري قوله إنه ”وفقا لتقارير دقيقة من مصادرنا في المنطقة حتى الآن قُتل ما لا يقل عن 80 من الجنود الأمريكيين وإصابة 200 آخرين بجروح“.

وأردف قائلاً إنه ”على الفور قامت مروحية أمريكية بنقل الجرحى من قاعدة عين الأسد“.

وأشار المسؤول إلى إطلاق 15 صاروخا إيرانيا أصابت الهدف في قاعدة عين الأسد باعتبارها قاعدة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن المنظمة الصاروخية الأمريكية لم تكن قاعدة على اعتراض الصواريخ على الرغم من حالة التأهب التام لدى الأمريكيين.

وتابع أنه ”تم تحديد 140 موقعا مهما للولايات المتحدة في المنطقة وبمجرد توجيه ضربة ضد إيران، سيتم تدمير هذه المواقع واستهدافها“.

في ذات الإطار، قال التلفزيون الإيراني إن ”أضرارا جسيمة“ لحقت بطائرات هليكوبتر أمريكية وعتاد أمريكي في الهجمات الإيرانية.