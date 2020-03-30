واشنطن تشرع في نشر منظومة باتريوت في العراق

المصدر: أ ف ب

باشرت الولايات المتحدة نشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في العراق، بعد نحو شهرين من تعرض القوات الأمريكية لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية، بحسب ما أكدت مصادر عسكرية أمربكية وعراقية.

وكانت واشنطن وبغداد تتفاوضان لنشر منظومة الدفاع الجوي منذ كانون الثاني/يناير، حين استهدفت طهران بصواريخ بالستية قاعدة عين الأسد في غرب العراق، رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حصلت في النهاية على موافقة الحكومة العراقية.

وقد وصلت إحدى بطاريات باتريوت إلى قاعدة عين الأسد، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، الأسبوع الماضي، ويتم تركيبها، وفقاً لمسؤول عسكري أمريكي ومصدر عسكري عراقي.

وقال المسؤول الأمريكي إن بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق.

وأضاف المسؤول نفسه إن بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.

وتتكون أنظمة باتريوت من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ بالستي خلال تحليقه.

وكان العراق عارض نشر المنظومة الدفاعية الأمريكية، خشية أن تنظر إليه جارته طهران، العدو الإقليمي اللدود للولايات المتحدة، على أنه تهديد وتصعيد.

وقال مصدر عسكري مطلع على المفاوضات إن مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أشاروا خلال اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي في شباط/فبراير الماضي، إلى أن واشنطن يمكن أن تمنح بغداد ”غطاء“ سياسياً، بخفض عديدها في العراق مع نشر الصواريخ الدفاعية.

وبالفعل، فقد سحب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جنوده من قواعد عدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وانسحبت قوات التحالف يوم الاثنين من قاعدة عسكرية في مدينة الموصل بشمال البلاد، وهي رابع قاعدة الشهر الحالي.

وقال مسؤولون في التحالف الدولي “ إن الهدف النهائي هو مواصلة دعم القوات العراقية التي تقاتل فلول تنظيم داعش لكن من قواعد أقل وبعديد أقل“.

ويقوم التحالف الدولي أيضاً بسحب مئات من مدربيه مؤقتاً، وأوقف كل التدريبات مع القوات العراقية منذ بداية آذار/مارس، لتجنّب مخاطر تفشّي وباء كورونا المستجد بين قواته.

ولفت دبلوماسي غربي في بغداد إلى أن ”هدف الولايات المتحدة من الباتريوت، هو حماية قواتها الموجودة الآن في عدد أقل من القواعد“.

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي يوم الاثنين من ”خطورة القيام بأي عمل تعرضي بدون موافقة الحكومة العراقية“، من دون الإشارة إلى الباتريوت.

وتطرق البيان الصادر من مكتب عبدالمهدي إلى ”وجود طيران غير مرخص له“ يحلق فوق مناطق عراقية مختلفة.

والمطلوب أن يحصل التحالف الدولي على ضوء أخضر من الحكومة العراقية لتحليق أي طائرات استطلاع وطائرات مسيّرة، غير أن تلك الأذونات انتهت في أوائل كانون الثاني/يناير.

ورغم ذلك، لا تزال الطائرات المسيّرة الأمريكية تحلق في الأجواء العراقية، بحسب ما قال مسؤول عسكري أمريكي لصحافيين في بغداد.