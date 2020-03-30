على وقع أنباء ضربة أمريكية.. عبدالمهدي: رصد طيران غير مرخص في العراق 

أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، وجود طيران غير مرخص به قرب مناطق عسكرية، وذلك على وقع أنباء بشأن ضربة متوقعة لفصائل مسلحة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن عبدالمهدي، قوله إن ”الأعمال اللاقانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية هي استهداف للسيادة العراقية وتجاوز على الدولة، وإننا نتخذ كل الإجراءات الممكنة لملاحقة الفاعلين ولمنعهم من القيام بهذه الأعمال“.

وأضاف عبدالمهدي ”نتابع بقلق المعلومات التي ترصدها قواتنا من وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية، ونحذر من مغبة القيام بأعمال حربية مضادة مدانة وغير مرخص بها“، مشيرا إلى أن ”القيام بأعمال حربية غير مرخص بها تعتبر تهديدا لأمن المواطنين وانتهاكا للسيادة ولمصالح البلاد العليا“.

وكشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الجمعة، عن صدور أوامر من البنتاغون لقادة الجيش بالتخطيط لتصعيد في الحملة العسكرية في العراق، ”لتدمير الميليشيات التابعة لإيران“ التي تهدد بتنفيذ هجمات جديدة ضد الجنود الأمريكيين.

وأضافت الصحيفة أن كبار القادة الأمريكيين في العراق حذروا من أن حملة كهذه ستكون ”دموية وقد تعطي نتائج عكسية وتهدد بشن حرب مع إيران“.