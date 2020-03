ردا على ظريف.. مسؤولة أمريكية استعينوا بمليارات ”خامنئي“ لمواجهة كورونا‎

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف اتهم فيها واشنطن بشن حرب اقتصادية عبر فرض العقوبات التي اعتبرها تقيد إيران في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشرت المسؤولة الأمريكية تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، قائلة: ”فلتكفوا عن الكذب، ولتتوقفوا عن السرقة، فإذا احتاج النظام الإيراني إلى أموال للتعامل مع فيروس كورونا فيمكنه الوصول إلى مليارات خامنئي المعفاة من الضرائب“.

وأضافت أورتاغوس ردا على اتهامات ظريف بعرقلة العقوبات الأمريكية مواجهة إيران لفيروس كورونا: ”إنها ليست العقوبات، بل إنه النظام“.

Stop lying.

Stop stealing.

If the Iranian regime needs funds to deal with the #coronavirus, it can access billions in @khamenei_ir's tax-free hedge fund.

It's not the sanctions. It's the regime. pic.twitter.com/WZ1gipkV3A

