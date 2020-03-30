ردا على ظريف.. مسؤولة أمريكية استعينوا بمليارات ”خامنئي“ لمواجهة كورونا‎

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف اتهم فيها واشنطن بشن حرب اقتصادية عبر فرض العقوبات التي اعتبرها تقيد إيران في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشرت المسؤولة الأمريكية تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، قائلة: ”فلتكفوا عن الكذب، ولتتوقفوا عن السرقة، فإذا احتاج النظام الإيراني إلى أموال للتعامل مع فيروس كورونا فيمكنه الوصول إلى مليارات خامنئي المعفاة من الضرائب“.

وأضافت أورتاغوس ردا على اتهامات ظريف بعرقلة العقوبات الأمريكية مواجهة إيران لفيروس كورونا: ”إنها ليست العقوبات، بل إنه النظام“.

Stop lying. Stop stealing. If the Iranian regime needs funds to deal with the #coronavirus, it can access billions in @khamenei_ir's tax-free hedge fund. It's not the sanctions. It's the regime. pic.twitter.com/WZ1gipkV3A — Morgan Ortagus (@statedeptspox) March 30, 2020

وكان ظريف قد قال اليوم الأحد في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“ ”لقد انتقلت الولايات المتحدة من التخريب والاغتيالات إلى شن حرب اقتصادية وإرهاب اقتصادي على الإيرانيين عبر إرهاب طبي وسط أزمة كوفيد 19″ فيما خاطب المجتمع الدولي بقوله ”فلتوقفوا مساعدة جرائم الحرب، ولتوقفوا الانصياع وراء العقوبات الأمريكية غير الأخلاقية وغير القانونية“، على حد تعبيره.

يأتي ذلك في ظل اتهامات يُطلقها عدد من كبار مسؤولي النظام في إيران، بأن العقوبات الأمريكية تُقيد سبل إيران لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وسط دعوات من طهران لإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وتشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا، حيث تتصدر البلاد أرقام الإصابات والوفيات بالفيروس على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط.