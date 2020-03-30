مسؤول إيراني في رسالة لروحاني: يجب إعلان أرقام كورونا بشفافية

وجه رئيس هيئة النظام الطبي في إيران، مصطفى معين، رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، حول تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مطالبًا إياه بالإعلان عن أرقام الإصابات والوفيات بالفيروس بشفافية وصدق.

وقال معين في رسالته التي نشرتها وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، مخاطبًا روحاني: ”يجب الإعلان عن التقرير المعني بعدد المصابين والخاضعين للعلاج، وكذلك المتوفين بالفيروس بشكل دقيق وبكل شفافية وصدق، على أن يكون طبقًا لكل مدينة ومحافظة لكي نطمئن المواطنين“.

وشدد ”على ضرورة توفير إجراءات الحماية كافة للحفاظ على سلامة جميع الأفراد العاملين في معركة مواجهة وباء كورونا، لاسيما من الكوادر الطبية، إذ للأسف لم تحدث إجراءات كافية في هذا الصدد“، وفق ما نقل موقع ”تابناك“ الإخباري المحلي.

وتأتي رسالة المسؤول الإيراني لروحاني في ظل تقارير محلية تتحدث عن إصابة ووفاة عدد كبير من الأطباء والممرضين، بعد انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم أثناء علاجهم المرضى، فضلًا عن تقارير لوسائل إعلام تابعة للمعارضة تؤكد أن أعداد المصابين والمتوفين بكورونا في إيران يُعد أضعاف ما تُعلنه السلطات الإيرانية.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا الذي بات يتفشى في جميع أقاليم البلاد، حيث تعدت الإصابات بالفيروس في عموم البلاد حاجز الـ 41 ألف حالة وأكثر من 2700 وفاة وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة حتى اليوم.