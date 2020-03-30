الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الإثنین، تسجیل 11 إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 266 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي، قوله: إن ”الحالات ھي حالتان مرتبطتان بالسفر بواقع حالة لمواطنة كویتیة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى السعودیة، وھي من الجنسیة السعودیة.

وأضاف السند أنه تم تسجیل 8 حالات مخالطة، بواقع حالة لمواطنة كویتیة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسویسرا، و 7 حالات من الجنسیة الھندیة مخالطة لحالات ثبتت إصابتھا بالمرض نفسه، وھناك حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الھندیة وھي قید التقصي الوبائي.

وعلى صعيد متصل، أعلن وزیر الصحة الكویتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، الیوم الإثنین، شفاء 5 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد، وھي لثلاث مواطنات كویتیات ومقیمتين، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 72 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوصات الطبية أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية، تمهيدا لخروجها بعد يومين.