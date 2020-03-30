تقرير: الجيش الإسرائيلي يضغط لدعم حماس في مواجهة كورونا لمنع الحرب

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، يوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يضغط على القيادة السياسية لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة تفشي وباء كورونا، محذرا من أن خروج الوباء عن السيطرة في قطاع غزة قد يدفع حماس لشن حرب ضد إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن الصاروخ الذي أطلق من القطاع تجاه إسرائيل الجمعة الماضية ”كان بمثابة تحذير من حماس من أنها قد تشن هجوما صاروخيا واسع النطاق ضد المدن والمستوطنات اليهودية للضغط على تل أبيب والعالم لمساعدتها في مواجهة كورونا“.

وأضافت أن ”المسؤولين العسكريين حذروا في توصياتهم للحكومة من أن حماس قد تشن هجوما صاروخيا كبيرا لم تشهده إسرائيل منذ عدة سنوات في حال لم تتم مساعدتها من قبل إسرائيل والمجموعة الدولية في مواجهة تفشي وباء كورونا“.

وأوضحت أن ”توصيات الجيش شددت على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات عاجلة لتسهيل دخول مساعدات دولية للقطاع قبل تدهور الوضع وخروجه عن السيطرة“، لافتة إلى أن ”المساعدات التي تصل حماس وخاصة المنحة القطرية البالغة 25 مليون دولار شهريا لا تعتبر كافية للتعامل مع انتشار واسع لوباء كورونا“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ”500 جهاز فحص أرسلتها إسرائيل للقطاع تعتبر جزءا بسيطا من الاحتياجات الفعلية للفلسطيينين هناك، مشددة على ضرورة زيادة المعونات الطبية لغزة بشكل كبير“.

وتابعت: ”اعتبر الجيش أن الوضع ينذر باندلاع حرب وفي نفس الوقت يشكل فرصة لإسرائيل لتثبيت الاستقرار وتحسين العلاقة مع حماس من خلال التعاون الإنساني“.