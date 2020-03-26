7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات في غزة إلى 9 وعدد المصابين في فلسطين عموما إلى 73 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنه ”تم تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا ممن خالطوا الحالتين السابقتين، وهم من رجال الأمن الذين كانوا محجورين في نفس مركز الحجر، ولا زالوا في الحجر، ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز“.

وأضافت: ”تؤكد وزارة الصحة بصورة قاطعة أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع، وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر“.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، تسجيل إصابتين لمسنين عائدين من باكستان، داخل أحد مراكز الحجر بمدينة غزة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، عن أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنها امرأة في الستينيات من عمرها، من مدينة القدس المحتلة.