إيران.. عصيان وحريق في سجن همدان وهروب سجناء

قالت قناة إيرانية معارضة، فجر اليوم الأحد، عن اندلاع تمرد وفوضى في سجن ”الوند“ بمحافظة همدان غرب إيران، مشيرة إلى أن عددا من السجناء تمكنوا من الهروب بعد مواجهات مع قوات الأمن الإيرانية.

ونقلت قناة ”در تي في “ المعارضة عن مصادر محلية في محافظة همدان قولها إن ”معتقلين في سجن الوند بالمحافظة أقدموا على التمرد والمواجهات مع قوات الأمن خشية تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجن“.

وأضافت المصادر إن ”قوات الأمن قامت بإطلاق النار على السجناء الهاربين الذين تمكنوا من الفرار داخل الأزقة“، مبينة أن ”العدد الدقيق للهاربين وكذلك المصابين من السجناء لا يزال غير معروفا“.

ولم تعلن السلطات الرسمية الإيرانية عن حدوث فوضى في سجن الوند بمحافظة همدان حتى الآن، فيما اندلعت أحداث مشابهة مساء الجمعة في سجن بمدينة ”سقز“ بمحافظة كردستان غرب إيران.

وقال المدعي العام في محافظة كردستان إن ”70 نزيلاً تمكنوا من الهروب من السجن المركزي لمدينة سقز بعدما أقدم على المواجهة مع قوات الأمن خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد“.

وأضاف محمد جباري في حديث يوم السبت لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، إن قوات الأمن تمكنت من اعتقال تسعة من السجناء الهاربين، داعياً البقية إلى تسليم أنفسهم من أجل الحصول على عفو ورخصة للبقاء إلى جانب عوائلهم خشية تفشي فيروس كورونا.

وقال المدعي العام لمحافظة كردستان مهدداً ”إذا لم يسلموا أنفسهم إلى القوات الأمنية فإننا سوف نعتقلهم ونعاقبهم ولن نشملهم بالعفو“.

من جانبه، أعلن رئيس السجون العامة في إيران، أصغر جهانغير، السبت، الإفراج عن 93 ألف نزيلاً في عموم البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران.