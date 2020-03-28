إصابة شقيق الرئيس الإيراني الأسبق بكورونا‎

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، مساء السبت، إن ”محمد رضا خاتمي“ شقيق الرئيس الإيراني الأسبق زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد رضا خاتمي في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام رسمية وهو يرقد في أحد مستشفيات العاصمة طهران، إنه ”أصيب الليلة الماضية بفيروس كورونا“.

وأضاف ”أطالب الايرانيين البقاء في المنازل هذه الأيام ورعاية التوصيات الصحية“.

وأصاب فيروس كورونا المستجد العديد من المسؤولين الإيرانيين بينهم شخصيات في الحكومة ودبلوماسيين وسياسيين بالاضافة إلى رجال دين، فيما عدد منهم بينهم مستشار وزير الخارجية حسين شيخ الإسلام.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في إيران بمحافظة قم وسط البلاد بعد تسجيل أول حالتي وفاة وتزايد بعد ذلك معدل الإصابات والوفيات يوما بعد آخر.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية يوم السبت، إن معدل الوفيات وصل إلى 2517 شخصا وعدد الوفيات 35 الف و408 آخرين.