البابا فرنسيس يواجه عاصفة كورونا برفع الصلاة وحيدا

للمرة الأولى في التاريخ، ترأس البابا فرنسيس الجمعة وحيدا في ساحة كاتدرائية القديس بطرس الخالية في الفاتيكان صلاة في مواجهة ”عاصفة“ وباء كورونا المستجد داعيا العالم ”الخائف والضائع“ الى إعادة النظر في أولوياته والعودة الى الإيمان.

وأودى وباء كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 26621 شخصا في العالم، منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش استنادا إلى مصادر رسمية.

وثبتت رسمياً 572040 إصابة في 183 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. غير أنّ هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظرا إلى أنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. ومن بين هذه الإصابات، سجل تعافي 124400 شخص.

منذ آخر احصاء الساعة 19,00 ت.غ قبل يوم، سُجّلت 3328 وفاة اضافية و66457 اصابة جديدة في العالم.

والدول الأكثر تضرّراً خلال 24 ساعة هي إيطاليا التي سجّلت 969 وفاة إضافيّة، وإسبانيا (769 وفاة) والولايات المتحدة (345 وفاة).

وفي الاجمال، سجلت إيطاليا 9134 وفاة.

وسجلت اسبانيا 4858 وفاة من بين 64059 اصابة. وسجلت الصين القارية 3292 وفاة من بين 81340 اصابة، وإيران 2378 وفاة من بين 32332 اصابة، وفرنسا 1995 وفاة من بين 32964 اصابة.