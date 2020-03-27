إصابة النائب الأمريكي جو كاننغهام بفيروس كورونا

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قال النائب الأمريكي جو كاننغهام وهو ديمقراطي من ولاية ساوث كارولاينا في بيان إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا رغم أن الأعراض التي كانت قد ظهرت عليه بدأت تتحسن بالفعل. وقال كاننغهام إنه خضع للاختبار قبل يوم في عيادة محلية تجرى فيها اختبارات. وقال في البيان ”اليوم علمت أن نتيجة الاختبار إيجابية“. وقال إنه كان…