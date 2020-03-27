ظريف يدعو واشنطن للإفراج عن علماء إيرانيين محتجزين

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإفراج عن علماء إيرانيين محتجزين لديها.

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”احتجزت الولايات المتحدة العديد من العلماء الإيرانيين رهائن بدون تهمة أو بتهم ملفقة ضمن العقوبات ولم تفرج عنهم؛ حتى حينما ترفض محاكمها هذه التهم العبثية“، على حد قوله.

وأضاف: ”حتى أن الولايات المتحدة ترفض منح تصريح الخروج الطبي وسط تفشي كورونا للرجال الأبرياء المسجونين في مرافق مروعة“، فيما خاطب ظريف المسؤولين الأمريكيين بالقول: ”أطلقوا سراح رجالنا“.

US has taken several Iranian scientists hostage—without charge or on spurious sanctions charges—& not releasing them; even when its OWN courts reject the absurd charges US even refuses medical furlough—amid #covid19—for innocent men jailed in horrific facilities Release our men pic.twitter.com/XQxDr10sw7 — Javad Zarif (@JZarif) March 27, 2020

ولم يكشف ظريف في تغريدته مزيدًا من التفاصيل حول هوية العلماء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة أو سبب احتجازهم.

وكانت تقارير إخبارية كشفت في وقت سابق عن دعوة عدد من المسؤولين الأمريكيين السلطات في إيران للإفراج عن رعايا أمريكيين محتجزين لديها، في ظل تفشي وباء كورونا وخطر إصابة المحتجزين بالفيروس.