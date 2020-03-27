 ظريف يدعو واشنطن للإفراج عن علماء إيرانيين محتجزين – إرم نيوز‬‎

ظريف يدعو واشنطن للإفراج عن علماء إيرانيين محتجزين

ظريف يدعو واشنطن للإفراج عن علماء إيرانيين محتجزين

المصدر:   مجدي عمر- إرم نيوز

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإفراج عن علماء إيرانيين محتجزين لديها.

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”احتجزت الولايات المتحدة العديد من العلماء الإيرانيين رهائن بدون تهمة أو بتهم ملفقة ضمن العقوبات ولم تفرج عنهم؛ حتى حينما ترفض محاكمها هذه التهم العبثية“، على حد قوله.

وأضاف: ”حتى أن الولايات المتحدة ترفض منح تصريح الخروج الطبي وسط تفشي كورونا للرجال الأبرياء المسجونين في مرافق مروعة“، فيما خاطب ظريف المسؤولين الأمريكيين بالقول: ”أطلقوا سراح رجالنا“.

ولم يكشف ظريف في تغريدته مزيدًا من التفاصيل حول هوية العلماء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة أو سبب احتجازهم.

وكانت تقارير إخبارية كشفت في وقت سابق عن دعوة عدد من المسؤولين الأمريكيين السلطات في إيران للإفراج عن رعايا أمريكيين محتجزين لديها، في ظل تفشي وباء كورونا وخطر إصابة المحتجزين بالفيروس.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمريكا
إيران
تاغ
جواد ظريف
سجناء
فيروس كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث